Crocus City Hall katliamına ilişkin 3 kişi daha tutuklandı

Rusya’nın başkenti Moskova’daki "Crocus City Hall" adlı konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 3 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

Dünya 25.03.2024 21:19 Giriş: 25.03.2024 21:19

Güncelleme: 25.03.2024 21:22 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA (Arşiv)