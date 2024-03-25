Crocus City Hall saldırganları duruşmaya çıkarıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı saldırı düzenleyerek 137 kişiyi öldüren saldırganlar duruşmaya çıkarıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonu saldırısıyla ilişkili kişiler duruşmaya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre; saldırının ardından gözaltına alınan şüphelilerden iki kişi olan Saidakrami Murodalii Rachabalizoda ve Dalerdjon Barotovich Mirzoyev, Basmanny Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 kişinin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.