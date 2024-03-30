Crocus’ta Ukrayna bağlantısı iddiası

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Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall konser salonunda yaşanan ve can kaybının 144’e yükseldiği silahlı saldırının yankıları sürüyor. IŞİD’in üstlendiği saldırının arkasında Batı ile Kiev olduğu iddiasını sürdüren Kremlin, saldırıda ilk kez Ukrayna bağlantısını kanıtladığını açıkladı.

Devlet Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Gözaltına alınan teröristlerle yapılan çalışmalar, ele geçirilen teknik cihazların incelenmesi ve mali işlemlerle ilgili bilgilerin analiz edilmesi sonucunda, Ukraynalı milliyetçilerle bağlantılarına dair kanıtlar elde edildi" denildi.

Açıklamada saldırganların Ukrayna'dan önemli miktarda nakit ve kripto para aldıkları ve terörün finansmanına karışan bir başka şüphelinin de gözaltına alındığı belirtildi.

ABD’DEN JET GİBİ RET

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby, Rusya’nın iddialarını “saçmalık ve propaganda” olarak niteleyerek Washinton’ın saldırıdan IŞİD’in sorumlu olduğu iddiasını yineledi. Kirby, ABD'nin 7 Mart'ta söz konusu terör tehdidine ilişkin "yazılı" güvenlik uyarı notunu ilettiğini aktardı.

Öte yandan Tacikistan Devlet Güvenlik Komitesi, IŞİD ile bağlantısı olduğu iddia edilen 9 şüphelinin Vakhdat kentinde gözaltına alındığı ve başkent Duşanbe’ye getirildiği aktarıldı. Ülke basını ayrıca Tacikistan emniyet görevlilerinin, saldırının ardından yakalanan 4 Tacik vatandaşının ülkedeki yakınlarını Rus meslektaşlarıyla sorguladığını yazdı.

SİVİL ALTYAPI HEDEFTE

Ukrayna’ya yönelik saldırılarını yoğunlaştıran Rusya, enerji altyapısını hedef almaya devam ediyor. Elektrik şebekesi operatörü Ukrenergo’nun açıklamasında Eusya'nın füze ve dron saldırıları sonucu Ukrayna'daki termik ve hidroelektrik santrallerinde hasar meydana geldi. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal de Rusya’nın Dnipropetrovsk, Vinnitsya, Ivano-Frankivsk, Lviv, Çernivtsi ve Çerkassi bölgelerindeki enerji tesislerine saldırı düzenlendiğini söyledi. Ukrayna ordusu ise enerji tesislerini hedef alan 60 drondan 58’inin hava kuvvetleri tarafından imha edildiğini, 39 füzeden 26’sının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.