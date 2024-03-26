"Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü'ye anjiyo yapılacağı açıklandı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı.

Yapılan açıklamada Cübbeli'nin Bursa'daki programlarının iptal edildiği, kendisine anjiyo yapılacağı belirtildi.

Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cübbeli Ahmet Hoca kalp rahatsızlığından dolayı şu anda anjiyo operasyonu olacaktır, dolayısıyla yarın Bursa Sohbeti'ne gelemeyecektir, tüm çevrenize duyurmanızı ricâ ediyor" denildi.