Cübbeli Ahmet, tarikat değiştirdiğine dair iddialara yanıt verdi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün tarikat değiştirdiği ve 'Kadiri Şeyhi' olduğuna dair bir video yayınlandı. Konuyla ilgili dün konuşan Cübbeli Ahmet, "Ağzımdan bir şey duymadan inanmayın" dedi.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün, uzun yıllardır mensubu olduğu İsmailağa Cemaati’nden ayrılarak Kadiri şeyhi olduğuna dair bir video sosyal medyada yayınlandı. Ünlü, konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.



Sosyal medyada yayınlanan videoda Cübbeli Ahmet'in, Şeyh Ubeydullah El Kadiri isimli birinden 'şeyhlik icazeti' aldığı görüldü. Video “Elhamdülillah Cübbeli Hocamız da Kadiri şeyhi oldu” notuyla paylaşıldı.

"AĞZIMDAN DUYMADAN İNANMAYIN"



Konuyla ilgili dün yaptığı ‘sohbette’ konuşan Cübbeli Ahmet, “Ağzımdan bir şey duymadan inanmayın” dedi.



NE OLMUŞTU?



İsmailağa Cemaati’nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu'nun 23 Haziran 2022’de ölmesinin ardından ardından tarikatın liderinin kim olacağına dair tartışmalar artmıştı.



Cübbeli Ahmet, "Mahmûd Efendi Hazretlerimizin, post-u şerifi üzerindeki sıcaklığı henüz taze iken kendisinin, 'Onu bana yaklaştırmayın, o şeytandır' buyurduğu Hüsnü Kılıç’ın Efendi Hazretlerimizin makamını işgal etmesine daha ne kadar tahammül edeceğiz" demişti.



Cübbeli Ahmet, geçen sene de Şâzelîlik tarikatına üye Şeyh Ubeydullah El Kadiri El Hüseyni olarak bilinen şahsa geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak elini öpmüş ve dua istemişti.