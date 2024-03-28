Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa'ya yanıt

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa cemaatinin kendisini ihraç ettiğine yönelik açıklamasına yanıt verdi. Ünlü, "Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin" diye konuştu.

Bir süredir İsmailağa Cemaati’yle yaşadığı tartışmalarla gündem olan ve kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa cemaatinin kendisini cemaatten ihraç ettiğine yönelik açıklamasına cevap verdi.

Cübbeli, "Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin” dedi.

Mahmut Ustaosmanoğlu öldükten sonra İsmailağa cemaatinde 'posta oturma hakkının kendisinde olduğunu' belirten Cübbeli Ahmet, 5 gün önce bir video yayınlayıp cemaatin ileri gelenlerine çarşamba akşamına kadar süre vermişti.

Ancak süre henüz dolmadan İsmailağa cemaati, Cübbeli Ahmet Hoca ile tüm bağlarını kopardığını bildirdi.

Kamuoyunda yankı uyandıran açıklamaya Cübbeli Ahmet Hoca’dan cevap geldi.

Sosyal medya hesabından yaklaşık 4 saatlik bir video paylaşan Cübbeli, İsmailağa cemaatinin açıklamasında yer alan, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz Cübbeli Ahmet Hoca'yı reddetti" ifadesine karşı çıktı.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin. Hasan Efendi nasıl Mahmud Efendi'nin müridiyse ben de Mahmud Efendi'nin müridiyim, mürit müridi nasıl ihraç edecek? Öte yandan videoda montaj söz konusu" ifadelerini kullandı.