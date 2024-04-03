Çuhacı’yı sevenleri son yolculuğuna uğurladı

Kültür Sanat Servisi

Şair ve yazar Ahmet Çuhacı, 74 yaşında İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kilyos mezarlığında son yolculuğuna uğurlanan Çuhacı’nın cenazesine ailesi ve sevenleri katıldı.

Ahmet Çuhacı’nın şiir ve fıkra türlerinde eserleri bulunuyor. ‘Karanfil Çeliği’, ‘Beş Harfli Alfabedir Sevgi’ ve ‘İki Kişilik Mektuplar’ Çuhacı’nın imzasını taşıyor. ‘Sevgi Kuşun Kanadında’, ‘Kızımın Adı Sevgi, Oğlumun Adı Barış’, ‘Çocuklar’ gibi şiirleri Zülfü Livaneli, Edip Akbayram tarafından bestelendi.