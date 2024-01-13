Çukurova Kitap Fuarı kapılarını açtı: 323 yayınevi, 105 etkinlik

323 yayınevi, sivil toplum kuruluşu, meslek örgütü ve derneğin katıldığı Çukurova Kitap Fuarı’nda yüzden fazla etkinlik de yapılacak.

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Çukurova Kitap Fuarı, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk yılın ilk kitap fuarını bereketli toprakların sahibi Adana'da açtıklarını söyledi. Yayıncılık sektörünün zor zamanlar geçirmesine rağmen kendi içindeki belagatıyla ayakta kalmayı becerdiğini ifade eden Kocatürk, 2023 yılında 103 bin yeni kitap yayınlandığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yapılan tüm fuarların Adana'ya yakıştığını dile getirdi.

Fuardan çocukların daha fazla istifade etmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Karalar, özellikle okullardan öğrencilerin fuara getirilmesine destek verdiklerini, ayrıca fuardan kitap temin edip hediye edilmesini gerçekleştireceklerini söyledi.

13 MİLYON ZİYARETÇİ

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 15 yılda 13 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan bu fuarın bölgenin en önemli platformu haline geldiğini belirtti.

YAŞAR KEMAL 100 YAŞINDA

Ersözlü, 323 yayınevi, sivil toplum kuruluşu, meslek örgütü, derneğin katıldığı fuarda 105 etkinlik yapılacağını 500'ün üzerinde imza günü gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bu yıl 16’ıncısı düzenlenen fuar kapsamında yapılacak "Yaşar Kemal 100 yaşında" söyleşisi ile Çukurova’nın yetiştirdiği dünyaca ünlü yazar da anılacak.

Fuar, 21 Ocak'ta sona erecek.