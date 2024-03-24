Çukurova’da sinek popülasyonunda artış bekleniyor: Veteriner hekimlerden ‘şark çıbanı’ uyarısı

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, bu yıl Çukurova’da narenciyenin dalında kalması ve çiftçiler tarafından dökülmesi nedeniyle sinek popülasyonunun artabileceğine dikkat çekerek, “Sineğin çoğalmasıyla birçok hastalık da ortaya çıkmış oluyor. Örneğin, köpeklerde yaygın olarak görülen ve insanlara tatarcık sinekleri vasıtasıyla bulaşan, halk arasında ‘şark çıbanı’ olarak bilinen leishmaniasis hastalığı. Enfekte insan veya köpekten kan emen sinekler bunu kolayca yayabiliyor. Belediyeler, bugünden ilaçlamalara başlamalı. Gecikirse çözümü mümkün olmaz” dedi.

Adana’nın Çukurova ilçesinde bu yıl nareciyeler dalında kaldı ve çiftçiler tarafından döküldü.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise bu durumun sinek popülasyonunda artış yaratabileceğine vurguda bulunarak ‘şark çıbanı’ olarak bilinen leishmaniasis hastalığının kente etkili olabileceği uyarısında bulundu.

Köse, “Sineklerle yeterli mücadele olmazsa sonuç kötü olur. Bu yıl narenciye döküldü. Narenciyenin dalında kalıp dökülmesi ise sineklerin üremesi için daha iyi bir ortam anlamına geliyor. Dökülen narenciye bulunduğu yerde çürürse sineklerin üremesine davetiye çıkarılmış olur” diye konuştu.

Çukurova’da bu yıl bol olan limon ve mandalinaların fiyatı toplama maliyetini karşılamadığı için dalında kaldı.

Birçok çiftçi ürettiği narenciyeyi döktü.

“BELEDİYELER BUGÜNDEN İLAÇLAMALARA BAŞLAMALI”

Sinek popülasyonunun gereğinden fazla artmasının çeşitli problemlere yol açacağını belirten Köse, “Sineğin çoğalmasıyla birçok hastalık da ortaya çıkmış oluyor. Örneğin, köpeklerde yaygın olarak görülen ve insanlara tatarcık sinekleri vasıtasıyla bulaşan, halk arasında ‘şark çıbanı’ olarak bilinen leishmaniasis hastalığı. Bu hastalık köpeklerde deri formunda yaralara ve bozulmalara ardından ise ölüme yol açabiliyor. İnsanlarda ise çıban çıkmasına neden oluyor. Enfekte insan veya köpekten kan emen sinekler bunu kolayca yayabiliyor. Belediyeler, bugünden ilaçlamalara başlamalı. Gecikirse çözümü mümkün olmaz. Zamanında, doğru düzgün, sık ve etkin bir mücadele olursa ancak bu durumun önüne geçilebilir. Aksi takdirde şark çıbanında bir artış olabilir. Sinek arttıkça bu durum devam edecektir. Narenciye dökülen noktaların temizlenmesi ve kent genelinde ilaçlamanın ciddi şekilde yapılması gerekiyor” dedi.