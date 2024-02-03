Cumartesi Anneleri, 40 yıldır haber alınamayan Maksut Tepeli'nin akıbetini sordu

Cumartesi Anneleri, 5 yıl sonra üst üste 13'üncü hafta Galatasaray Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Kayıp yakınları ve hak savunucuları, 40 yıl önce polislerin yaraladıktan sonra hastane yerine Gayrettepe Siyasi Şube’ye götürdüğü ve bir daha kendisinden haber alınamayan Maksut Tepeli'nin akıbetini sordu.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 984'üncü haftada Maksut Tepeli için adalet istedi.

2 Şubat 1984 tarihinde bir arkadaşının İstanbul'daki evine giden Maksut Tepeli, eve yaklaştığında içeride karakol kuran polisler tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Yoğun kan kaybına rağmen hastane yerine bir battaniye içinde Gayrettepe Siyasi Şube’ye götürülen Tepeli'den bir daha haber alınamadı.

Cumartesi Anneleri adına ortak basın metnini İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube Başkanı Avukat Gülseren Yoleri okudu. Yoleri, şunları söyledi:

‘RESMÎ MAKAMLAR KİMSESİZLER MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLĞİNİ KABUL ETTİ’

"Resmi kurumlar tarafından gözaltına alındığı inkâr edilen Maksut’un izini süren ailesi ve avukatları, olaydan 22 yıl sonra onun 6 Şubat 1984 tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde öldüğüne dair belgelere ulaştı. Üç yıllık ısrarlı girişimler sonucunda da resmi makamlar, Maksut Tepeli’nin Helvacıdede Kimsesizler Mezarlığı’na defnedildiğini kabul etti. Ancak defin yeri bilgisi açıklanmadığı için Maksut Tepeli’nin mezar yeri hala bulunamadı.

‘ETKİN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMEDİ’

Maksut Tepeli’nin gözaltında kaybedilmesiyle ilgili etkin bir soruşturma yürütülmedi. Tanıklara rağmen, belgelere rağmen ailenin şikâyeti üzerine açılan dört soruşturma da takipsizlikle sonuçlandı. Maksut Tepeli’nin yaralanması ve işkence ile sorgulanmasında görevli polislerin kimlikleri tespit edildi, ancak haklarında takipsizlik kararı verildi.

Ailenin 2015 yılında AYM’ye başvurması üzerine AYM, 2017 yılında başvurunun zaman bakımından kabul edilemez olduğuna karar verdi. İç hukuktan sonuç alamayan aile, AİHM’e başvurdu.

Bir kez daha söylüyoruz, ‘Zamanaşımı kurallarını devreye sokarak adaleti engellemek, uluslararası insan hakları hukukuna aykırıdır.’ 40 yıl önce Gayrettepe Siyasi Şube’de kaybedilen Maksut Tepeli’nin akıbetini açığa çıkarmak ve tespit edilen faillerini yargılamak adli makamların sorumluluğundadır.

Kaç yıl geçerse geçsin Maksut Tepeli için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."