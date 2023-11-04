Cumartesi Anneleri 971. haftada da Galatasaray Meydanı'ndan vazgeçmedi

Cumartesi Anneleri’nin, Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması nedeniyle polis bir kez daha hak savunucularını ablukaya aldı. Önceki haftalardan farklı olarak bu kez gözaltına alınmayan kayıp yakınları, meydana karanfil bıraktı.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 971'inci haftada da polis ablukasıyla karşılaştı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’na çıkması 30'uncu kez polis tarafından engellenmek isterken varılan uzlaşma sonucunda kayıp yakınları bu defa gözaltına alınmadı.

Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, meydana kırmızı karanfil bıraktı.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Galatasaray Meydanı'ndaki polis ablukasının görüntüleri paylaşıldı.

Karanfillerimiz kayıplarımızla buluşmasın diye İstanbul Emniyeti bu cumartesi de İstiklal'de olağanüstü hal ilan etti!#CumartesiAnneleri971Hafta pic.twitter.com/khrTPhHyD0 — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) November 4, 2023

MÜDAHALE YARGI KARARINA RAĞMEN SÜRÜYOR

Cumartesi Anneleri'nden Maside Ocak, 700. haftadaki (25 Ağustos 2018) polis müdahalesini AYM'ye taşıdı.

Ocak, başvurusunda "24 yıldır süren etkinliğin barışçıl bir şekilde yapıldığını, yasaklamaya ilişkin herhangi bir tebligat yapılmadığını ve bunun yanı sıra kolluk gücünün orantısız güç kullanarak toplantıyı dağıttığını, müdahale ve gözaltı sırasında yaralandığını belirterek kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini" dile getirdi.

Yüksek mahkeme "kötü muamele" iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Karar oy çokluğuyla çıktı.

Karara karşı oy kullanan tek isim ise İçişleri Bakanı yardımcısı iken AYM üyeliğine atanan ve geçtiğimiz günlerde AYM'nin Can Atalay için verdiği hak ihlali kararında karşı oy kullanan Muhterem İnce oldu.