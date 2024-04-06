Cumartesi Anneleri davası yine ertelendi

Haber Merkezi

Cumartesi Anneleri'ne 700’üncü hafta buluşması nedeniyle açılan dava ertelendi. Bir sonraki duruşma eylül ayında görülecek.

Cumartesi Anneleri'nin, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetlerini sormak için her hafta Galatasaray Meydanı’nda düzenledikleri oturma eylemlerinin, 25 Ağustos 2018 tarihindeki 700. hafta buluşmasında yapılan gözaltılar sonucunda 46 kişi hakkında İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesinde, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 12. duruşması dün görüldü.

Kendilerine müdahale eden polislerin, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanları alandan uzaklaştırmalarına bile izin vermediklerini söyleyen Sebla Arcan, "'Süpürün' talimatı ile polisler önce bastonla bile ayakta duramayan Emine Ocak’a yöneldiler. Emine Ocak’ı itip kaktılar. Bir anda neye uğradığımızı şaşırdık. Ağır bir polis şiddeti başladı. Yargılanan ben değil, onlar olmalıydı" ifadelerini kullandı.

İnsan hakları savunucusu Leman Yurtsever ise savunmasında, "Uyarı yapmadan bizi ters kelepçeyle gözaltına aldılar. Araca bindirildiğimizde hakaretlere maruz kaldık. Burada yargılanması gerekenler sorumlular ve bu suçu işleyenlerdir. Fakat biz yargılanıyoruz, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesi ve savunması alınmayan üç kişinin savunmasının alınması için duruşmayı 13 Eylül'e erteledi.