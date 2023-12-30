Cumartesi Anneleri Galatasaray Meydanı’ndan seslendi: Umudu büyüteceğiz

Eylemlerinin 979’uncu haftasında Galatasaray Meydanı’nda seslenen Cumartesi Anneleri, 2023 yılının gözaltı, engelleme ve yargılamalarla dolu bir yıl olduğunu vurguladı. Cumartesi Anneleri, "Yeni yılda kayıplarımızdan vazgeçmeme kararlılığımızı, onlara ulaşma umudumuzu büyüteceğiz" mesajı verdi.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle her hafta Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri, eylemlerinin 979’uncu haftasında bir kez daha Galatasaray Meydanı’ndan seslendi.

Eylemde, basın metnini okuyan İHD Hapishaneler Komisyonu üyesi Zeynep Yıldız, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararlarına rağmen Galatasaray Meydanı’nın abluka altında olduğunu söyledi.

Açıklamada, 2024 yılına girerken son bir yılda yaşanan hak ihlallerine değinildi. Yeni yıla girerken "Kayıplarımızı bulmak için neler yaptık?" diye sorulan açıklamada, 2023 yılının engelleme ve gözaltılarla dolu olduğunu belirtildi.

"BİLİNMESİ GEREKENLERİ ANLATMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

Gelecek yıl için en güzel dileğimizi ise saat tam 12:00’de gökyüzüne bakarak kayıplarımıza ileteceğiz: ‘Sizi bulacağız!’ 2023 yılı, bizim için engellemeler, gözaltılar ve yargılanmalarla dolu bir yıl oldu. Anayasa’nın, hukukun yok hükmünde olduğu gerçeğini defalarca tecrübe ettik. İktidar, gözaltında kaybedilen insanlarımızın akıbetlerinin açığa çıkarılması, suçun fail ve sorumlularının cezalandırılması görevini yerine getirmedi. İnkar ve cezasızlıkta ısrar etti.

Kamu otoritelerinden hak ve özgürlüklerimize saygı göstermelerini talep etmeye devam edeceğiz. Yeni yılda kayıplarımızdan vazgeçmeme kararlılığımızı, onlara ulaşma umudumuzu büyüteceğiz. İyiliğe, umuda, hakikate ve adalete dair duyulması, bilinmesi gerekenleri anlatmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."