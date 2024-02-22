Cumartesi Anneleri hakkında siyasi yasak istendi!

Cumartesi Anneleri'nin 950. Hafta eylemi nedeniyle yargılanmasına karar verildi. İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşma 27 Şubat'ta gerçekleşecek.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için 1995'ten bu yana her cumartesi günü İstanbul Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan, eylemleri yasaklanan, gözaltına alınan ve dava açılan Cumartesi Anneleri hakkında siyasi yasak istendi.

T24'ten Candan Yıldız'ın aktardığına göre, farklı haftalardaki aynı eylemlerden dolayı iki ayrı karar çıktı. Birinde "Kovuşturmaya yer olmadığı"na karar verilirken, diğerinde ceza istendi.

Cumartesi Anneleri'nin 959. hafta eylemi hakkında dava açılmazken, 950. Hafta eylemi için ceza talep edildi.

Savcı Cumartesi Anneleri için de siyasi yasak istemiş!

Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği (Hafıza Merkezi), Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Uluslararası Af Örgütü, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın 950. Haftaya ilişkin gözlem raporuna göre Cumartesi Anneleri'nin o gün (10 Haziran 2023) polis tarafından "Çembere alındığı, grubun gözaltı işlemine direnmediği, herkese düz şekilde kelepçe takıldığı" belirtiliyor.

Başka bir dikkat çeken nokta ise 950. Haftayla ilgili Cumartesi Anneleri'nin cezalandırılmasını isteyen savcı, 941. Hafta için 'Kovuşturmaya yer olmadığı'na karar vermiş.

27 ŞUBAT'TA DURUŞMA GÖRÜLECEK

Savcı 941. Hafta eylemi için "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Sözleşmeleri, Anayasa ve Yargıtay"a atıf yaparak "Toplantı ve gösteri yürüyüş düzenleme haklarının insanların temel haklarından olan düşünme ve düşündüğünü söylemeye bilme hakkının bir neticesi olduğu"nu belirtti .

Ancak 950. Hafta için böyle bir kanaate varmadı.

Cumartesi Anneleri 950. Hafta nedeniyle yargılanacak.

İlk duruşma 27 Şubat'ta İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.