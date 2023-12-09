Cumartesi Anneleri, İbrahim Demir ve Agit Akipa'nın katillerini sordu

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 976'ncı haftada basın açıklaması yaptı.

5 yıldan uzun zaman sonra üst üste 5'inci kez polis engeliyle karşılaşmadan basın açıklaması yapan Cumartesi Anneleri adına açıklamayı İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri okudu.

Yoleri, konuşmasına geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren kayıp yakını Saffet Yaman'ı anarak başladı. Yaman'ın oğlu Hüsamettin Yaman, 1992'de İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

İbrahim Demir ve Agit Akipa 12 Aralık 1991 tarihinde, Dargeçit Anıtlı Tabur Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından gözaltına alındılar. Ertesi gün, kayıpların işkence görmüş, gözleri ve elleri bağlanmış haldeki cansız bedenleri bir mağarada bulundu. #CumartesiAnneleri976Hafta pic.twitter.com/FYbYFKJWf1

Açıklamada, 12 Aralık 1991'de Dargeçit Anıtlı Tabur Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra işkence görmüş, gözleri ve elleri bağlanmış haldeki cansız bedenleri bir mağarada bulunan İbrahim Demir ve Agit Akipa'nın katilleri soruldu.

Demir ve Akipa için adalet çağrısı yapan Yoleri, "Yarın İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul edilişinin 75. yılı. Temel hak ve özgürlüklerin gerçek anlamda savunulması kararlılığını ifade ediyoruz" dedi.

TTB'DEN DESTEK

Buluşmaya, geçtiğimiz hafta mahkeme kararıyla yönetim kurulu görevden alınan Türk Tabipler Birliği (TTB) Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı da katıldı. Kişi sınırı nedeniyle diğer TTB’liler izleyici olarak alanın dışında bekledi.

CUMARTESİ ANNELERİ, GALATASARAY MEYDANI'NDAN VAZGEÇMEDİ

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’na çıkması 5 yıldır polis tarafından engellenen ve gözaltına alınan kayıp yakınlarına polis son 6 haftada olduğu gibi bu hafta da müdahale etmedi.

YERLİKAYA, "YAŞADIKLARI MAĞDURİYETTİR" DEMİŞTİ

Cumartesi Anneleri yıllar sonra ilk kez 6 hafta önce gözaltına alınmamış ve polisle yapılan görüşme sonucu Galatasaray Meydanı'na karanfil bırakmışlardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HEDEP Urfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan'ın Cumartesi Anneleri'ne ilişkin sorusuna "Cumartesi Anneleri'nin yaşadığı mağduriyettir. En kısa zamanda çözüm üreteceğiz. Bu hafta gördünüz, gözaltı yapmadık" sözleriyle yanıt vermişti.