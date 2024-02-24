Cumartesi Anneleri'ne 950'nci haftadaki eylem gerekçesiyle dava
Cumartesi Anneleri'ne 950. haftada düzenlenen eylem nedeniyle "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet" suçundan dava açıldı. Aralarında hak savunucularının da olduğu 20 kişinin yargılanacağı davanın ilk duruşması, 27 Şubat'ta İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği 'ihlal' kararına rağmen haftalarca engellenen Cumartesi Anneleri'ne, 950'nci haftalarındaki eylem gerekçesiyle dava açıldı.
Artı Gerçek'ten Ezgi Yıldız'ın haberine göre, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak amacıyla her hafta Galatasaray Meydanı'nda eylem gerçekleştiren Cumartesi Anneleri, sık sık eylem yasaklarıyla karşılaşıyor.
Cumartesi Anneleri, AYM'nin verdiği ‘hak ihlali’ kararına rağmen 950’nci haftalarında engellenerek gözaltına alınmalarının ardından haklarında dava açıldı.
İLK DURUŞMA 27 ŞUBAT’TA
Aralarında hak savunucularının da olduğu toplam 20 kişiye ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet’ suçlaması yöneltildi.
Açılan davanın ilk duruşması 27 Şubat 2024'te İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.