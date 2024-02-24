Cumartesi Anneleri'ne 950'nci haftadaki eylem gerekçesiyle dava

Cumartesi Anneleri'ne 950. haftada düzenlenen eylem nedeniyle "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet" suçundan dava açıldı. Aralarında hak savunucularının da olduğu 20 kişinin yargılanacağı davanın ilk duruşması, 27 Şubat'ta İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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Fotoğraf: @CmrtesiAnneleri / X