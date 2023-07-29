‘Cumartesi Anneleri'ne işkenceye son verilsin’

Haber Merkezi

İçişleri ve Adalet Bakanlıklarına yazı gönderen TTB, Cumartesi İnsanları'na yönelik işkence ve kötü muamele düzeyine ulaşan müdahalelere son verilmesini istedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Anayasa Mahkemesi’nin “ihlal” kararına rağmen Cumartesi Annelerine yapılan keyfi müdahalelerin sürmesine ilişkin tepki gösterdi. TTB, annelerin rekor sıcaklığa rağmen gözaltı araçlarında saatlerce bekletilmesine ilişkin İçişleri ve Adalet Bakanlıklarına birer yazı gönderdi.

Yazıda Cumartesi Anneleri’nin 28 yıldır yürüttüğü mücadelenin Anayasa Mahkemesi kararınca bir hak olarak tanımlandığının altı çizildi. Ayrıca bu hak arayışına yönelik yasakların, polis şiddetinin, gözaltıların, işkence ve diğer kötü muamele düzeyine ulaşan uygulamaların hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Küresel ortalama sıcaklıkların rekor düzeye ulaştığı, Türkiye’de de aşırı sıcaklıkların bir halk sağlığı sorunu haline geldiği ifade edilen yazıda; aşırı sıcaklara bağlı sağlık sorunlarına dikkat çekilerek Cumartesi Anneleri'nin saatlerce kapalı araçlar içinde bekletilmesinin de işkence ve diğer kötü muamele yasağının ihlâli anlamına geldiği vurgulandı.

İHLÂL SÜRÜYOR

Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği (Hafıza Merkezi), Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Uluslararası Af Örgütü de 22 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşen Cumartesi Anneleri 956. hafta buluşmasına dair hazırladıkları gözlem raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Cumartesi Anneleri ile dayanışmak için gelen çeşitli baroların başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 956. hafta buluşmasında, Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları yine kelepçeli olarak gözaltına alındı. Bir basın mensubu yerlerde sürüklenirken, baro başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin Vatan Emniyet’in karşısında yapmayı planladığı basın açıklaması da engellendi.”