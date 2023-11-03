Cumartesi Anneleri'nin 'yürüyüş kanununa muhalefetten' yargılandığı dava ertelendi

Cumartesi Anneleri'nin 23 Ağustos 2018'de yaptığı eylemin 700’üncü haftasında gözaltına alınan 46 kişinin ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet’ suçundan yargılandığı davada mahkeme, eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 5 Nisan'a erteledi.

Kayıp yakınlarını bulmak için Beyoğlu’ndaki Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri’nden 46’sının yargılandığı davanın duruşması 5 Nisan'a ertelendi.

Cumartesi Anneleri, 23 Ağustos 2018'de, eylemlerinin 700’üncü haftasında polisin müdahalesiyle karşılaşmıştı. Müdahalede gözaltına alınan 46 kişi hakkında, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet’ suçundan dava açılmıştı.

Yargılananların 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davaya, İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün devam edildi. Duruşmaya bazı Cumartesi Anneleri ve avukatları katıldı.

Avukatlarından Ahmet Cihan, "Ortada bir suç yoksa eğer, ceza da yoktur. Savunmanın alınması da anlamsız. Bu durum psikolojik bir baskı yaratmanın ötesine gitmeyecek. Bu davayı en başından beri Cumartesi İnsanları’nın siyasal sebeplerle cezalandırılması olarak niteledik. Hukuka uygun davrandığımız bir eylem yüzünden 2018’den beri müvekkillerimiz diken üstünde. Duruşmanın devam etmesi bile bir hak ihlalidir, çünkü suçsuzluğu AYM kararıyla sabit olan insanların yargılanmasına devam edilemez. Sorgulanmayan sanıklar var. Onlar konuşsa ne diyecek? Aynı şeyi söyleyecekler. Bu davanın sonunda beraat edeceğiz, buradan başka bir karar çıkmaz. Bu davada bir başka karar istemiyoruz. Derhal beraat istiyoruz. Bu karar müvekkillerimizin ilk günden itibaren suç işlemediğini ortaya koyacaktır" dedi.

Söz alan avukat Ömer Kavili, "Bu insanlar 3 buçuk yıl boyunca hem lekelenmeden kurtulamamışlar hem de her duruşmaya gelmek zorunda bırakılmışlardır. İddia makamındaki savcının mütalaasını yenilemesini istemenizi talep ediyorum. Yargılanması istenen suç sanıklara ait değil. Mütalaa yetersizdir, keyfidir kanunsuzdur. keyfiyet bu salonda devam etmektedir" diye konuştu.

"SORGULAMA YAPMADAN BERAAT KARARI VEREBİLİRSİNİZ"

Avukat Oya Meriç Eyüboğlu ise AYM'nin hak ihlali kararlarını anımsatarak “Sizden önceki hakimlere de söyledik. Bu davada yargılanan kişiler hakkında AYM'nin üç kararı var. Sorgu yapmadan beraat kararı verebilirsiniz" dedi.

Mahkeme, derhal beraat kararı verilmesi talebini reddetti. Yargılananlar, savunmalarında bir suç işlemediklerini ve beraatlerini talep ettiklerini söylediler.

"SUÇSUZUM BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"

Ahmet Süleyman Benli savunmasında, "2018’de 700. haftaydı daha önceki haftalarda olduğu gibi karanfil bırakmak için yürümek istedim. Meydana yaklaştığımda polis kalabalığı gördüm. Müdahaleye uğramamak için pasaja gidip çay içtim. Çıktığımda hala polis vardı. Köşede bekledim birkaç polis bana bakıp alalım mı dediler sonra beni alıp gözaltı aracına koydular. İndirdiklerinde farkettim ki bir sürü insan gözaltına alınmış. Herhangi bir ihtar veya duyuru yapılmamıştı. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" dedi.

"ORTADA BİR SUÇ YOK"

Ulaş Bedri Çelik, "Dayanışma için oradaydım. Ortada bir suç yok. Anayasal hakkımı kullandım. Eylemin yasaklanmasıyla ilgili herhangi bir bildirimde bulunulmadı" dedi.

Mahkeme eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 5 Nisan'a erteledi.