Cumartesi Anneleri’ne bir garip ‘engelleme’: Eski yasak kararı yürürlüğe konmuş

AYM’nin kararına rağmen her hafta engellenen Cumartesi Anneleri, geçen cumartesi yine gözaltına alındı. Ancak daha sonra Kaymakamın tayin olması nedeniyle, eski karar gerekçe gösterilerek gözaltı yapıldığı anlaşıldı.

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği “hak ihlali” kararına rağmen Cumartesi Anneleri’ne yönelik engellemeler sürerken Anneler’in son olarak yasak kararı olmadan gözaltına alındığı ortaya çıktı. T24’ün haberine göre Cumartesi Anneleri, 26 Ağustos’taki 961. buluşması öncesi, Beyoğlu Kaymakamı’nın tayin olması nedeniyle, eski tarihli karar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Polis, gözaltılara, tayin olan kaymakamdan o haftaya ilişkin karar gelmediği için, haftalar öncesinde verilen, 4 Ağustos tarihli yasaklama kararını gerekçe gösterdi.

Geçen cumartesi günü gözaltına alınanlara ve avukatlarına, bütün ısrarlarına rağmen Beyoğlu Kaymakamlığı’nın yasaklama kararı, “nüshası olmadığı” gerekçesi ile verilmedi. Avukatlara, bunun yerine, 26 kişinin nasıl gözaltına alındığına dair Beyoğlu Emniyeti tarafından hazırlanan “yakalama tutanağı” gösterildi. Ancak tutanak, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın o haftaya dair yeni bir yasaklama kararı olmadığını da ortaya koydu.

YASAK TAYİNDEN ÖNCE

Gözaltına alınan 26 kişinin isim ve kimlik numaralarının yer aldığı tutanakta, Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda açıklama yapabileceklerinin sosyal medya üzerinden öğrenildiği belirtildi. Kayıp yakınlarına dağılmaları için uyarılar yapıldığı, dağılmaları için yeterli zaman ve imkân tanındığı fakat buna rağmen dağılmamakta ısrar ettiklerinin iddia edildiği tutanakta, “Çevik Kuvvet unsurları tarafınca güvenlik koridoru oluşturularak yakalama işlemlerine cinsiyet özellikleri gözetilerek başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Tutanakta tebliğ edildiği iddia edilen yasaklama kararının sayısı ise dikkati çekti. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı tutanağı inceleyen kayıp yakınlarının avukatları, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın yasaklama kararının sayısının Cumartesi Anneleri’nin 5 Ağustos’taki basın açıklamasına yönelik Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından 4 Ağustos’ta alınan yasaklama kararı ile aynı olduğunu fark etti. Avukatlar, yakalama tutanağında engelleme ve gözaltılara dayanak olarak gösterilen yasaklama kararının süresi 5 Ağustos 23.59’da son bulduğunu fark etti. Avukatlara, güncel bir karar iletilmedi. Böyle bir kararın olup olmadığı da söylenmedi.

Eski tarihli kararın kullanıldığı haftanın, yasaklama kararlarını veren Beyoğlu Kaymakamı’nın 24 Ağustos 2023’te yayımlanan kararname ile bir başka kente atandığı haftaya denk geldiği görüldü.

Öte yandan Cumartesi Anneleri’nin eylemlerinin engellenmesi için daha önce de farklı ilçelerin kaymakamlarının vekâleten verdikleri kararlar gerekçe gösterilmişti.

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PEK ÇOK HUKUKSUZLUK OLACAK

Hayatının büyük kısmını Galatasaray Meydanı’nda ağabeyi ve kayıplar için mücadeleyle geçiren Hasan Ocak’ın kardeşi Maside Ocak, yasak kararı alınmadan verilen gözaltı kararını BirGün’e değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği “ihlal kararının” hâlâ uygulanmadığını da hatırlatan Ocak şunları söyledi:

“Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar uygulanmamaya devam ederken buna yeni hukuksuzluklar da ekleniyor. Biz bu hukuksuzluklara artık şaşıramıyoruz. Her hafta bu hukuksuzlukların sayısını artırıyorlar. Alınan yasak kararları bize gösterilmediği gibi neden bu kararların alındığını da tespit edemiyoruz. İlerleyen zamanalar da pek çok hukuksuzluğun devam edeceğini de biliyoruz. Bu nedenle hukukçular başta olmak üzere herkesin bu süreci daha yakından takip etmesini istiyoruz.”

1995 yılında gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun’un kızı Avukat Jiyan Tosun ise yasak kararlarının önceden tebliğ edilmesi gerektiği halde bunun kaymakamlık tarafında tebliğ edilmediğinin altını çizdi. Tosun, “Biz avukatlar olarak yasaklama kararını kontrol edebiliyoruz ancak istisna olarak kararı belirli gerekçelerle vermedikleri zaman oluyor. Bu hafta da kararı kontrol etmemiz benzer gerekçelerle engellendi. Burada asıl mesele yasaklama kararlarının önceden tebliğ edilmesi, duyurulması. Ancak kaymakamlığın sosyal medya hesaplarına ve sitesine baktığımızda herhangi bir yasaklama kararı göremiyoruz” dedi.