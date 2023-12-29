Cumhur İttifakı'nın AYM planı: Anayasa'nın 14. Maddesi'nin değiştirilmesi düşünülüyor

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Cumhur İttifakı'nın Anayasa’nın 14. Maddesi’ni değiştirmeyi planladığını yazdı. Saymaz, "Türk Ceza Kanunu’ndaki hangi suçların terör suçu kabul edileceği 14. Madde’ye yazılacak. AYM’nin bireysel başvuruda yeniden yargılamaya ve tahliyeye karar verme yetkisinin elinden alınması amaçlanıyor" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci kez hak ihlali verdiği Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay davasında, dosyanın bir kez daha Yargıtay’a gönderilmes tepki çekmeye devam ediyor.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Cumhur İttifakı'nın AYM planını yazdı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin AYM'nin kararını uygulamayacağını belirten Saymaz, "Cumhur İttifakı, Atalay’ın milletvekilliğini düşürmek için hamle yapacak. Atalay’ın tahliye edilmesi engellenecek" ifadelerini kullandı.

14. MADDE'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ PLANLANIYOR

"Cumhur, muhalefeti ikna edebilirse Anayasa’nın 14. Maddesi’ni değiştirmeyi planlıyor" diye yazan Saymaz, şunları kaydetti:

"Türk Ceza Kanunu’ndaki hangi suçların terör suçu kabul edileceği 14. Madde’ye yazılacak. AYM’nin bireysel başvuruda yeniden yargılamaya ve tahliyeye karar verme yetkisinin elinden alınması amaçlanıyor. AYM, yalnızca tazminata hükmedebilecek."

Saymaz yazısında ayrıca "Ancak bu değişiklikler için Cumhur İttifakı’nın TBMM’de 400 oyu bulması gerekiyor" bilgisini paylaştı.

ANAYASA'NIN 14. MADDESİ

Anayasa'nın 14. Maddesi'nde şu ifadeler yer alıyor:

"Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.

Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir."