Cumhur İttifakı ortağı Erbakan'dan hükümete eleştiri: 'Çarpık vergi sistemi'

Partisinin Erzurum 3. Olağan İl Kongresi'ne katılan Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan'ın gündeminde vergi sistemi vardı. Mevcut vergi sisteminin 'çarpık' olduğunu söyleyen Erbakan, "Adil bir vergi sistemine geçilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidarın geçen günlerde açıkladığı Orta Vadeli Program (OVP) ve vergi sistemini eleştirdi.

Seçimlerden sonra hükümetten vergi, enflasyon ve ekonominin düzelmesine yönelik bazı beklentiler içerisinde olduklarını aktaran Erbakan, şunları kaydetti:

“Denk bütçe yapılmadan borçlanmaya devam ederek, borç faizi ödemekten kurtulamayacağımızı yıllardan beri ifade ediyorum. Bakınız merhum liderimiz Erbakan hocamız 11 aylık kısa bir sürede koalisyonla iktidarda olmasına rağmen ilk yaptığı iş, tek bütçeyi gerçekleştirmek oldu. Şu anda Orta Vadeli Program’la bunun çok çok uzağında olduğumuzu maalesef görüyorum. Geniş halk kesimlerinden, dar gelirliden toplanan vergilerden oluşan bu mevcut çarpık vergi sistemini, adil bir vergi sistemi haline dönüştürülmesi lazım. Zenginden daha az, fakirden daha çok vergi alan bir sisteme hayır. Adil bir vergi sistemine geçilmesi lazım. Katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesi ve bunların ihracatı için devletin kolları sıvaması, taşın altına elini koyması lazım. Katma değerli ürün üretmeden zenginleşmek olmaz.”