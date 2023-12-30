Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, sorumluluğu TFF ve kulüplerin üzerine yıktı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa finali hakkında paylaşım yaptı. Organizasyonun iptal edilmesiyle ilgili kulüpleri işaret eden Uçum, "Hiç kimse kendi kusurundan faydalanamaz, hak elde edemez, kendi kusuruna dayanarak hak iddia edemez" dedi.

Spor 30.12.2023 17:57 Giriş: 30.12.2023 17:57

Güncelleme: 30.12.2023 18:08 Kaynak: Haber Merkezi

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak kulüplerin sahaya Atatürk tişörtü ve pankartı ile çıkma talebinin reddedilmesi üzerine iptal edilen Süper Kupa organizasyonu hakkında paylaşım yaptı. Yaşanan süreçte kulüplerin de özeleştiri yapması gerektiğini belirten Uçum, kulüplerin taleplerinin protokolün dışında kaldığını vurgularken maçın Riyad'da oynanmasının ortak bir karar olduğunu söyledi: "Başlangıçtan itibaren sürecin asli kusurlusu olanlar, üstelik olaylardan sonraki ortak açıklamalarında ev sahibi ülkeye teşekkür edip sonrada ev sahibi ülkenin protokolün dışında kalan konulardaki negatif tutumlarına dayanarak kahramanlık gösterisi yapamaz." Uçum'un paylaşımı şöyle: Hukukun genel ilkelerinden biridir: Hiç kimse kendi kusurundan faydalanamaz, hak elde edemez, kendi kusuruna dayanarak hak iddia edemez.



Bu organizasyonun asıl sorumluları olan TFF ve kulüp yönetimlerinin

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