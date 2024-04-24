Cumhurbaşkanı danışmanından CHP’li belediye başkanına ‘Öcalan’ montajlı itibar suikastı

CHP’li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin hem Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral hem de iktidara yakın medya organları tarafından montajlı fotoğrafla hedef alındı. Tekin’i hedef alnlar, DEM Parti ziyaretine duvara Abdullah Öcalan’ı montajladı.

CHP Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ocak ayında gerçekleştirdiği ve sosyal medya hesabıdnan görsellerini paylaştığı DEM Parti Seyhan ilçe Başkanlığı ziyareti üzerinden hedef aldı.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve Erdoğan’ın danışmanı Oktay Saral, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, CHP Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in fotoğrafına montajlanmış görsellerini paylaştı. Bu montaj görüntülerle Tekin'i hedef alan Saral, hakarete varan ifadeler kullandı.

Saral’ın X’ten yaptığı paylaşımda hakaret içeren açıklamaları şöyle: “T.C. tabelası asarak şov yapan CHP’nin, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin alçağı, terörist başının fotoğrafının asılı olduğu makamda oturup, DEMleniyorsa başka bir şey söylemeye gerek yok. Bu CHP-DEM ortaklığının değil, CHP-PKK işbirliğinin apaçık resmidir!”

Saral, tepkilerden sonra paylaşımını sildi.

YANDAŞ MEDYA HEDEF ALDI

Saral’ın bu paylaşımın üstünde iktidara yakın medya organları ise Oya Tekin’i hedef alarak linçe başladı.

Orijinal fotoğrafta Öcalan’ın resmi bulunmazken montajlı fotoğrafları paylaşan iktidara yakın medya organları Tekin hakkında “İşte CHP-DEM işbirliğinin fotoğrafı! CHP’li başkan teröristbaşının fotoğrafının altında DEM’lenmiş” başlığı ile haber girmeye başladı. Gelen tepkilerdne sonra bu medya organları da Saral gibi haberlerini sildi ya da değiştirdi.

ORİJİNAL FOTOĞRAFTA ÖCALAN YOK

Orijinal fotoğraf ise CHP’li Oya Tekin’in hesabında hala duruyor. Paylaşılan fotoğrafta Tekin’in ziyareti esnasında Abdullah Öcalan resminin olmadığı net şekilde görülüyor.