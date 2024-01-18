Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uganda'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Uganda'ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün (18 Ocak Perşembe) Uganda'yı ziyaret edecek.

Yılmaz, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'ne katılmak üzere Uganda'ya gidecek.

Yılmaz, ziyareti kapsamında bugün Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliğinde, Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın ise Kampala'da düzenlenen ve iki gün sürecek zirvenin açılış törenine katılarak Türkiye'yi temsil edecek.

Yılmaz, burada devlet ve hükümet başkanlarına özel konuk olarak hitap edecek, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin yanı sıra zirveye katılan bazı liderlerle ikili görüşmeler yapacak.

Zirvede Filistin'de yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere, Afrika'nın öncelikleri, Rusya- Ukrayna savaşı, iklim değişikliği, küresel ekonomik sistemin sorunları ile diğer küresel ve bölgesel konular ele alınacak.

Ayrıca Uganda, Bağlantısızlar Hareketi Dönem Başkanlığını, 2019'dan bu yana yürütmekte olan Azerbaycan'dan devralacak.