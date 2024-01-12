Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan emekli aylığı açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşlarına ilişkin "Henüz bir tarih bilmiyorum doğrusu ama uygun bir zamanlamayla yapılacaktır elbette. Kabine'de bu konular ele alınabilir, dolayısıyla bir şekilde bu karar verilir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi gündemini değerlendirmek üzere ekonomi haberleri müdürleriyle bir araya geldi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele halinin devam ettiğini belirten Yılmaz, bunu yaparken resesyona düşmeden ve büyümeyi koruyarak belli oranda başarı sağlandığını savundu.

Emekli maaşlarına ilişkin konuşan Yılmaz, "En düşük emekli alanlara dönük olarak da ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bunlar hükümetimiz Kabine'de tartışılacaktır önümüzdeki günlerde, Kabine'de bir ele alınacaktır diye düşünüyorum, ardından da Meclis’imizin takdirine sunulacaktır. Henüz bir tarih bilmiyorum doğrusu ama uygun bir zamanlamayla yapılacaktır elbette. Kabine'de bu konular ele alınabilir, dolayısıyla bir şekilde bu karar verilir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, şöyle devam etti: "Hükümet tarafından ve daha sonra asıl Meclis’te tabii bu düzenlemeler söz konusu olacak, orada da Çalışma Bakanlığımızın bir paketi var. Yani bu konular dışında da kurumsal ihtiyaçlarından kaynaklanan, yine işgücü piyasalarına ilişkin bazı tedbirler içeren paket de söz konusu. Bu paketle birleştirilerek Meclis’imizin gündemine gelir diye düşünüyorum, gerisi tabii Meclis’imizin takdiri, o konuda bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Dolayısıyla bugüne kadar nasıl çalışanların, emeklilerin yanında olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi.