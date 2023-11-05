Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 21 yıl önce sessiz devrim yaptık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP'nin iktidara gelişinin 21. yıl dönümü olduğunu hatırlattı ve “Bundan 21 yıl önce sessiz bir devrim yaptık. 21 yıldır bu ülkeyi AK Parti ve Cumhurbaşkanımız, liderimiz yönetiyor. Bu süreçte birçok hizmetler kazandık." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP Ankara İl Başkanlığı’nca Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. AKP'nin tek başına iktidara gelişinin 21. yıl dönümünün kullandığını kaydeden Yılmaz, “Bundan 21 yıl önce sessiz bir devrim yaptık. 21 yıldır bu ülkeyi AK Parti ve Cumhurbaşkanımız, liderimiz yönetiyor. Bu süreçte birçok hizmetler kazandık." dedi.

2026 ENFLASYON 'DA TEK HANELİ RAKAMLARA İNECEK

Ekonomiyle ilgili de konuşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "21 yılda ekonomimizi yeniden inşa ederken, diğer taraftan sosyal refahı artırdık. Bir yandan vesayetçi anlayışları tasfiye ederken, demokratik standartlarımızı da yükseltirken, diğer taraftan Türkiye’yi dünyada daha etkili bir güç haline getirdik. İktidara geldiğimiz tarihlerde 66 milyon nüfusumuz vardı. Bu yılsonu itibarıyla 86 milyona ulaşacağız inşallah. 36 milyar dolar ihracatı olan bir ülkeydik, şu anda 255 milyar dolardan bahsediyoruz. Sadece 3 bin 600 dolar kişi başına gelirimiz vardı, bu sene yıl sonunda inşallah 12 bin doları aşacağız. 230 milyar dolarlık bir ekonomiydik, yine bu sene sonu itibarıyla inşallah 1.1 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe ulaşacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün engellemelere, bütün badirelere rağmen bugünlere getirdiğimiz Türkiye'de çok farklı bir görünümümüz var. Bütün süreçlerde dünyayla birlikte bizim de yaşadığımız elbette sorunlarımız var. Özellikle enflasyon, hayat pahalılığı en önemli sorunumuzdur. Diğer taraftan çok büyük başarılar sağladık. Büyüdük, istihdamımız arttı, ihracatçımız arttı, turizm gelirlerimiz arttı. Bütün bunlar olumlu gelişmeler. Ama bu arada enflasyonumuz arzu etmediğimiz düzeylere geldi. Bunu da bir sorun olarak elbette görüyoruz. Ve birinci öncelikli meselelerimizden görüyoruz. Bu konuda da gerekli tüm adımları kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz. Para politikalarımızla, maliye politikalarımızla, yapısal reformlarla, enflasyonumuzu yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Burada yaptığımız mücadelenin aylık bazda sonuçlarını görmeye başladık. Geçtiğimiz ay yüzde 3’ün biraz üzerinde çıktı enflasyon, daha önceki dönemlerde daha yüksekti. Aylık bazda bir düşüş başlamış durumda. Yıllık bazda ise gelecek yıl ortalarından itibaren düşüşleri de göreceğiz. 2026 yılında tek haneli rakamlara yeniden ulaşacağız. Bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Bunun planını, programını, politikalarını yapmış durumdayız. Adım adım bunu da hayata geçiriyoruz. Niçin bir anda olamıyor diyebilirsiniz belki. Çünkü birçok denge var değerli kardeşlerim. Bir taraftan enflasyonla mücadele edeceksiniz. Diğer taraftan belli oranda bir büyümeyi, istihdam artışını devam ettirmemiz gerekiyor. Diğer taraftan da enflasyon karşısında sıkıntıya düşen kesimleri koruyucu birtakım tedbirler, birtakım politikalar uygulanmamız lazım. Dolayısıyla bütün dengelerimizi gözeterek, kademeli ama kararlı bir şekilde enflasyonu aşağıya düşürüyoruz, düşüreceğiz."