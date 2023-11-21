Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan konut ve evlilik kredisi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Aile ve Gençlik Fonu' hakkında yaptığı açıklamada, "Gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin lira, iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor" dedi. Yılmaz, ilk ev alacaklara ise kredi sağlanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

‘Aile ve Gençlik Fonu’ hakkında konuşan Yılmaz, "Önce pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacak. Sonra tüm Türkiye’de yaygınlaşacak. Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin lira, iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor" dedi.

Yılmaz, ilerleyen süreçte başka desteklerin de aşama aşama hayata geçirileceğini söyledi.

İlk ev alacaklara kredi konusu hakkında da soruları yanıtlayan Yılmaz, "Ev konusu şöyle; ikinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası’yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor" ifadelerine yer verdi.

KONUT ARZI VE KONUT TALEBİ

Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmenin gerektiğini de vurgulayan Yılmaz, "Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.