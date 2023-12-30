Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, memur ve emekli için zam oranını yineledi

Memur zammının enflasyon farkı ve toplu sözleşmeyle yüzde 50'ye yakın olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, emekli maaşlarında 'iyileşme' için yılın ikinci yarısına işaret etti. Yılmaz, "Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklı 15 puanlık artışla yüzde 50'ye yakın çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacak. Ancak bu grubun aylıkları yılın ikinci yarısında görece daha yüksek artacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur maaşlarının zam oranının yüzde 50'ye yakın olacağını kaydetti, emekli maaşları için de "Alt gelir gruplarını özellikle gözetecek ve onlar için imkânlarımızı sonuna kadar zorlayacağız" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, memur ve emekli maaşları ile ilgili iktidara yakın Sabah gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Memur zammının, Orta Vadeli Program'da (OVP) tahmin edilen yüzde 65 enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde yüzde 50'ye yakın seviyede oluşacağını kaydeden Yılmaz, şunlar söyledi:

"Aralık enflasyon oranı ocak ayında belli olduktan sonra zam oranı da netleşecek. Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklı 15 puanlık artışla yüzde 50'ye yakın çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacak.

Ancak bu grubun aylıkları yılın ikinci yarısında görece daha yüksek artacak. Alt gelir grupları için mali imkânlarımızı zorlayacağız. Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkemiz belli.

ENFLASYON MESAJI

Bu noktada en düşük emekli aylığı 7.500 lira olan da var, az primle emekli oldukları için kök aylığı 3.500-5.000 olduğu halde 7.500 alan da var. Bu durumda olanlar için çalışılıyor. Ama mutlaka düşük gelirlileri gözeteceğiz. Unutmayalım ki, depremin maliyeti de jeopolitik riskler de halâ önümüzde.

Enflasyon yılsonunda yüzde 65 civarında gerçekleşecek. Şu anda aylık ortalama enflasyon artışında 2022'nin altındayız. Geçen yıl aylık ortalama yüzde 4.26 olan enflasyon, bu yıl 3.82'ye geriledi. Enflasyon 2024'ün ortasından itibaren belirgin şekilde düşecek. Önemli olan enflasyonda beklentileri kırmak."