Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan enflasyon ve büyüme mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon ve Türkiye ekonomisinin büyümesine ilişkin "Türkiye ortalama yıllık 5.4 büyüme kaydetti. Önümüzdeki döneme çok daha iyi yürüyeceğiz. Aşamalı bir şekilde enflasyonu aşağılara indiriyoruz" dedi. KKM hakkında da konuşan Yılmaz, " Geçici bir düzenlemeydi. O dönemin şartları içinde bir ihtiyacı karşıladı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun aşamalı bir şekilde aşağıya düşürüldüğünü ve Türkiye ekonomisinin ortalama yıllık 5.4 büyüme kaydettiğini belirtti.

Yılmaz, kentte bir otelde düzenlenen Adana İş Dünyası Buluşması programına katıldı.

Burada konuşan Cevdet Yılmaz, Dünya ekonomisinin yüzde 3 civarında, son 20 yılda ise ortalama yüzde 3.6 büyüdüğünü ifade ederek, "Türkiye ekonomisine gelecek olursak ilk 9 aylık verilerde dünya yüzde 3 büyürken ülkemiz 4.7 büyüdü. Orta vadeli programda da büyümemiz yüzde 4.4 hedeflenmişti. Son çeyrek yüzde 3.7 civarında büyüme gelirse bu hedefi yakalayacağız. Dünya, son 20 yılda ortalama yüzde 3.6 hızlı büyürken Türkiye ortalama yıllık 5.4 büyüme kaydetti. Dünyadan 1.8 puan pozitif yönde ayrışmış oldu" dedi.

Türkiye ekonomisinin dünyanın 17, satın alma gücüne göre ise 11. ekonomisi konumunda olduğunu belirten Yılmaz, "Önümüzdeki döneme de çok daha iyi yürüyeceğiz" diye konuştu.

“YILLIK BAZDA ENFLASYON BİR SÜRE DAHA YÜKSEK SEYREDECEK"

Türkiye’nin enflasyonla mücadele ettiğini ve kısa sürede bu etkilerin enflasyon rakamlarına yansıyacağını kaydeden Cevdet Yılmaz, “En önemli uğraştığımız alan enflasyonla mücadele. Enflasyon konusunda son dönemlerde güncellenmiş para politikalarıyla mücadele yürütüyoruz. Ülkeyi durgunluğa düşürmeden enflasyonu düşürmeniz lazım. Bütün bunlar çerçevesinde aşamalı bir şekilde enflasyonu aşağılara indiriyoruz. Aylık bazda etkileri görmeye başlamıştık. Ocak ayında geçici olduğunu beklediğimiz bir yükseliş var. Bundan sonraki dönemde kademeli düşüş göreceğiz. Yılın ortalarından sonra enflasyonun düştüğünü hep birlikte görmüş olacağız. Yıllık bazda enflasyon bir süre daha yüksek seyredecek ama aylık etkilerini düşüşlerini göreceğiz” ifadelerine yer verdi.

"O DÖNEMİN ŞARTLARI İÇİNDE İHTİYACI KARŞILADI"

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hakkında değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, şözlerini şöyle sürdürdü:

"Bankacılık sektörümüzün sermaye yapısı güçlü. Takipteki alacaklar oldukça düşük. Ülkemizin risk durumu oldukça aşağılara gelmiş durumda. Riskleri azalttığımız, siyasi güven ve istikrarı yükselttiğimiz için bu seviye de düştü. 700’den 300’e kadar gelmiş durumda. Daha da düşecek inşallah. CDS’i azaltmaya devam edeceğiz. Kur korumalı mevduat ülkenin önemli bir meselesi. Geçici bir düzenlemeydi. O dönemin şartları içinde bir ihtiyacı karşıladı. Kur korumalı mevduattan çıkıyoruz. Ağustos ayında 124 milyar dolar seviyesine gelmişti. 9 Şubat itibariyle rakamlar elimde. 2 trilyon 360 milyon TL’ye gelmiş durumda. 77,7 milyar dolar seviyesinde. Bununda çok büyük bir kısmı TL mevduata geçiş yapmış oldu. Burada da herhangi bir istikrarsızlığa yol açmadan farklı bir çerçeveye gidiyoruz. Mali disiplin çok önemli."