'Cumhurbaşkanına hakaret' davası açılmıştı: İlyas Salman hakim karşısına çıktı

Sinema sanatçısı İlyas Salman, gazetemiz BirGün'e verdiği röportajda "Ben Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığına layık görmüyorum. Çünkü ucuz adam" sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla açılan davada hakim karşısında çıktı. Mahkeme, Salman'ın avukatının hakimin reddi talebini yazılı olarak bildirmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Sinema oyuncusu İlyas Salman, ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı.

Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı. Duruşmada tutuksuz yargılanan İlyas Salman ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da katıldı.

İlyas Salman duruşmada savunma yaparken, müşteki avukatı ise katılma talebinin bulunduğunu belirterek şikayetinin devam ettiğini söyledi. Salman'ın avukatı ise reddi hakim talebinde bulundu.

REDDİ HAKİM TALEBİ DEĞERLENDİRİLECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme, Salman'ın avukatına hakimin reddi talebini yazılı olarak bildirmesi için süre verilmesine, talebin dosyaya sunulduktan sonra incelenmek için dosyanın nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Sinema oyuncusu İlyas Salman, geçen sene BirGün'den Işıl Çalışkan'a verdiği bir röportajda "Ben Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığına layık görmüyorum. Çünkü ucuz adam" sözlerine yer vermnişti.

Salman hakkında, geçtiğimiz günlerde ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ iddiasıyla dava açılmıştı.