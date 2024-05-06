Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Kabinenin gündeminde yer alan en önemli madde öğretmen atamaları olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün (6 Mayıs) Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor.

Saat 15.00'te başlaması beklenen Kabine toplantısının gündeminde öğretmen atamaları, emekliler ve dar gelirliler için atılacak adımlar, bütçe açığının kapatılması, kamuda tasarruf gibi konular olacak.

Öte yandan terörle mücadele, İsrail-Filistin savaşını durdurmak için atılabilecek adımlar, İsrail’le ihracatın kesilmesinin ekonomiye etkileri gibi başlıkların da Kabine’de konuşulması bekleniyor.

Kabine gündeminde yer alan en önemli madde ise öğretmen atamaları olacak.

Kabine toplantısının ardından atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımının Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.