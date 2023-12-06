Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündemde Gazze, enflasyon ve asgari ücret var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Gündemde, Gazze'deki son durumun yanı sıra enflasyonla mücadele, yeni asgari ücret gibi ekonomi başlıkları olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor.

En son 20 Kasım'da toplanan Kabinede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes zemini yaratmak için atılması gereken adımlar ele alınacak.

Enflasyonla mücadele ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusunun da kabinede ele alınması bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET BİLGİLENDİRMESİ



Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın süreçle ilgili kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.