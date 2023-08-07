Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Gündemde; Rusya Devlet Başkanı Putin'in olası Türkiye ziyareti olacak. Ekonomideki gidişatın da gündeme geleceği toplantıda memur zammının da konuşulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra, Rusya Devlet Başkanı Putin'in olası Türkiye ziyareti görüşülecek.

Hürriyet'in haberine göre; ekonominin 3 yıllık yol haritasını belirleyecek orta vadeli plan hazırlıkları devam ederken hazırlıklarda gelinen son durum da kabinenin gündeminde olacak. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir Amerikan yatırım bankası organizasyonunda yatırımcılarla bir araya gelmişti. O toplantının çıktıları ile Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi için alınacak tedbirlerin de kabinede ele alınması bekleniyor.

MEMURA 2024-2025 ZAM PAZARLIĞI SÜRÜYOR



Kabinede fahiş fiyat denetimleri ve enflasyonla mücadeleye de bir parantez açılacak. Memurların ve memur emeklilerinin mali, sosyal haklarını belirleyen toplu sözleşme görüşmelerindeki son durum da kabinede değerlendirilecek başlıklar arasında olacak. 2024-2025 yıllarının zam oranlarının ele alındığı süreçte, 14 Ağustos'ta kamu işverenin ilk teklifi sunması bekleniyor. Öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantıda sunum yapması bekleniyor.

PUTİN'İN ZİYARETİ



Dış politikanın önde gelen başlıklarından biri Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti olacak. Putin'in temaslarına ilişkin hazırlıklar gözden geçirilecek.

Güney Kafkasya’daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de toplantının gündeminde olacak.

Toplantıda Karadeniz Tahıl Girişimi’nin canlandırılmasına yönelik çabaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Ekonomideki gidişatın yanı sıra Maraş merkezli depremlerin ardından geride kalan 6 ayda, bölgede süren çalışmalara ilişkin son bilgiler de kabine toplantısında paylaşılacak.

Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.