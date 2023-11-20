Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Gündemde; ekonomideki son gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve terörle mücadele var.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor.

En son 31 Ekim'de toplanan Kabinede, ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele kapsamında atılan yeni adımlar değerlendirilecek ve emekli maaşlarına yönelik çalışmalar da gözden geçirilecek.

Milliyet'in haberine göre; öte yandan 5 bin lira emekli ikramiyesi için milyonları ilgilendiren ek düzenlemenin de Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI GÜNDEMDE

İsrail'in Gazze saldırıları, ateşkes çabaları ve insani krize karşı alınabilecek önlemler kabinede masaya yatırılacak.

Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması görüşülecek.

Ekonomideki son gelişmeler, deprem bölgesindeki son durum ve terörle mücadele de kabinenin gündemindeki başlıklar arasında.