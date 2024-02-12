Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Öğretmen atamalarına ilişkin takvimin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor.

En son bir ay önce toplanan Kabinede, öne çıkan başlık ekonomi ve öğretmen atamaları olacak. Enflasyonla mücadele ve bu kapsamda atılacak yeni adımların da görüşülmesi bekleniyor.

Kabinede, öğretmenlere kadro tahsisine ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar gündeme gelecek. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın branş bazlı çalışmaları gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında, iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar da değerlendirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonlar değerlendirilecek.

31 Mart öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirler görüşülecek.

EKONOMİDE 'YOL HARİTASI'

Ekonomideki 'yol haritası' da kabine toplantısında masada olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar ele alınacak.

12 YIL SONRA MISIR'A ZİYARET

Erdoğan'ın 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 14 Şubat'ta ise Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapacağı ziyaretlerin hazırlıkları da masada olacak.

Dış politikada ana gündem, 'Gazze' olacak. İsrail'in saldırılarını durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması ve yaralıların tahliyesi konuları istişare edilecek.

Toplantının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.