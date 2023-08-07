Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Gündemde Rusya lideri Putin'in olası Türkiye ziyareti olacak. Ekonomideki gidişatın da gündeme geleceği toplantıda memur zammının da konuşulması bekleniyor.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı.
Toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra, Rusya Devlet Başkanı Putin'in olası Türkiye ziyareti görüşülecek.
Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.