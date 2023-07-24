Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15.50'de, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının öncelikli gündemi dış politikadaki gelişmeler olacak. Ekonomi ve iç siyasete ilişkin başlıklar da değerlendirilecek.

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