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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Güncel
  • 04.12.2023 00:25
  • Giriş: 04.12.2023 00:25
  • Güncelleme: 04.12.2023 00:28
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
FOTOĞRAF: depophotos

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, 4-5 Aralık'ta Katar'a ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

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