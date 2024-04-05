Cumhur’daki erime düşük katılımla açıklanamaz: Halk ‘yeter’ dedi, AKP’den vazgeçti

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AKP’nin hezimetini seçime katılımdaki düşüşe bağlayan tezi veriler çürütüyor. Seçimde CHP’nin de oy deposu olan birçok yerde sandığa gidenlerin oranı düştü. Buna karşın AKP bu yerlerde yine de kazanamadı.

Politika Servisi

AKP’nin büyük bir hezimet yaşadığı 31 Mart Yerel Seçimleri’nde en dikkat çeken noktalardan biri seçime katılım oranları oldu. Seçime dair yapılan analizlerde AKP’nin büyük bir kayıp yaşamadığı, katılım oranındaki düşüklük nedeniyle CHP’nin sandıktan galip çıktığı iddia edildi. Ancak seçime katılım oranı sadece AKP’nin çok seçmeni olduğu yerde değil, CHP’nin ve DEM Partisi’nin de önceki seçimlerde olduğu yerlerde sandığa katılımda düşüş yaşandı. Bu durum AKP seçime katılım oranı az olduğu için kaybetti tezlerini de çürütüyor. Tersine önceki seçimlerde AKP’ye oy veren birçok seçmen bu seçimde CHP’ye oy verdi.

Uzun yıllardır CHP’nin açık ara farkla kazandığı İzmir bu illerden biri. 14 Mayıs Seçimleri’nde İzmir’de seçime katılım oranı yüzde 90,5’ti. CHP’nin bu seçimde aldığı yüzde 40’tı. 31 Mart’ta ise seçime katılım oranı yaklaşık 11 puan düşerek 79’a geriledi. Buna karşın CHP’nin aldığı oy oranı ise yüzde 49 oldu. AKP ise yüzde 37,1’de kaldı.

Çanakkale’de ise 14 Mayıs’ta sandığa katılım oranı yüzde 91,9 olmuştu. CHP 35,3 oy oranıyla sandıktan birinci parti olarak çıkmıştı. 31 Mart’ta ise sandığa katılım oranı tam 14 puan geriledi. Yüzde 77,9 katılım oranı olan seçimde CHP yüzde 39,7, AKP sadece yüzde 18,3 oranında oy aldı.

Aydın da uzun süredir CHP’nin sandıkta önde olduğu yerlerden. Kentte bu seçimde katılım oranı yüzde 80,8’de kaldı. CHP yüzde 50,5, AKP yüzde 36,7 oranında oy aldı. 14 Mayıs’ta seçime katılım oranı kentte 31 Mart’a göre 10 puan daha fazlaydı. Seçime katılım yüzde 90,2 olurken CHP yüzde 35,6, AKP yüzde 28,7 oranında oy almıştı.

Edirne 31 Mart Seçimleri’nden önce CHP’nin kaybedebileceği konuşulan iller arasındaydı. 14 Mayıs Seçimleri’ne katılım oranı yüzde 90,6 olmuştu. CHP yüzde 39,4, AKP yüzde 23,8 oranında oy almıştı. 31 Mart’ta ise seçime katılım yüzde 79,1’e geriledi. CHP yüzde 46,7, AKP yüzde 42,5 oranında oy aldı.

Eskişehir de Yılmaz Büyükerşen’in de etkisiyle uzun süredir CHP tarafından yönetiliyor. Bu seçimde katılım oranı yüzde 80,4 oldu. CHP yüzde 51, AKP yüzde 37,8 oranında oy aldı. 14 Mayıs’ta ise seçime katılım oranı yüzde 91,1’di. CHP yüzde 34,1, AKP yüzde 33,2 oranında oy almıştı.

AKP’nin hiçbir zaman seçimle kazanamadığı yerlerden biri olan Diyarbakır’da da durum farksız. 14 Mayıs’ta seçime katılım oranı yüzde 82,2, sandıktan birinci çıkan Yeşiller ve Sol Partisi’nin oy oranı ise yüzde 60,9 olmuştu. 31 Mart’ta ise seçime katılım oranı yüzde 67,3’e geriledi. Yani seçime katılımda yaklaşık 15 puanlık bir gerileme yaşandı. Buna karşın DEM Parti’nin oy oranı yüzde 64,1, AKP’nin oy oranı ise yüzde 16,8 oldu.

Yine Hakkari de uzun süredir Kürt siyasi hareketinin partileri tarafından yönetiliyor. Hakkari’de 14 Mayıs’ta seçime katılım oranı yüzde 84 olmuştu. Yeşiller ve Sol Parti’nin oranı yüzde 62,4, AKP’nin oy oranı yüzde 20,6 olmuştu. 31 Mart’ta ise seçime katılım yüzde 78,8’e geriledi. DEM’in oyu yüzde 48,9’a düşerken AKP’nin oyu yüzde 46,6’ya yükseldi.

Kayyum tartışmalarıyla gündeme gelen Van’da da aynı durum yaşandı. 14 Mayıs’ta yüzde 78,6 olan seçime katılım oranı 31 Mart’ta yüzde 67,4’e geriledi. DEM Parti’nin oyu yüzde 62,4’ten yüzde 55,5’e düştü, AKP’nin oyu yüzde 20,6’dan yüzde 27,1’e yükseldi.

Büyük kentlerde CHP’nin uzun süredir yönettiği ilçelerde de durum çok benzer. İstanbul’da Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy’de seçime katılım oranları yaklaşık 10’ar puan düştü. Buralarda CHP’nin 14 Mayıs’la kıyaslandığında oyları ise şöyle oldu: Kadıköy 58,5’ten 68,8’e, Bakırköy 49,9’dan 67,7’ye, Beşiktaş 57,3’ten 64,1’e yükseldi. Ankara’da ise Yenimahalle ve Çankaya’da katılım oranı 10’ar puanı aşkın düştü. Ancak CHP her iki ilçede de oyunu artırdı.