Cumhuriyet 100. yılı anma programında sadece imam hatipliler var

Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önceki gün yayınlanan “Cumhuriyetimizin 100. yılı anma Programı” başlıklı programda etkinlikte yer alan 5 liseden 4'ü imam hatip lisesi olarak belirlendi.

AKP iktidarının Cumhuriyet'in değerlerine yönelik saldırıları gün geçtikçe derinleşmeye devam ediyor.

Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önceki gün yayınlanan “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Anma Programı” başlıklı etkinlikte yer alacak 5 liseden 4’ünün imam hatip lisesi olması ise dikkat çekti.

Valilik tarafından yapılan duyuruda anma programının Yenimahalle Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleştirileceği aktarıldı.

Yarın (23 Ekim Pazartesi) saat 10.00’da Talim ve Terbiye Kurulu Konferans Salonu’nda saat gerçekleştirilecek olan programda birçok imam hatip lisesi öğrencisi etkinliklerde yer alacak.

Programda Kuranı Kerim tilaveti ve Türkiye yüzyılı temalı oratoryonun yanı sıra “Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Hatim Duası” etkinliği yapılacağı da belirtildi.

Bunun yanı sıra programda yer alan; şiir, sinevizyon gösterisi, “Geçmişin mirasına sahip çıkarak geleceğe hazırlanan nesiller musiki konseri” ve 100. yıl ve Türkiye Yüzyılı temalı sergi etkinliklerinde ise imam hatip lisesi öğrencileri yer alacak.

Anma programı kapsamında etkinliklerde yer alacak okullar isimleri ise şu şekilde: