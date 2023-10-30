Cumhuriyet Balosu'nda fenalaşan Fuat Saka hastaneye kaldırıldı

Usta sanatçı Fuat Saka, Trabzon'da düzenlenen Cumhuriyet Balosu'nda sahne aldığı sırada fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Saka'nın tansiyon sorunu yaşadığı belirtildi.

Sanatçı Fuat Saka, memleketi Trabzon’da bir otelde düzenlenen Cumhuriyet Balosu’nda sahnede olduğu sırada tansiyon sorunu nedeniyle fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Sözcü'den Elif Çavuş'un haberine göre, Fuat Saka; Trabzon Barosu, Tabip Odası, Eczacı Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Trabzon Diş Hekimleri Odası'nın organize ettiği Cumhuriyet Balosu'nda sahne aldı.

Haydar Ergülen'in dizelerini besteleyerek ortaya çıkardığı “100'üncü Yıl Marşı” ile gündeme gelen Saka, sahnede şarkılarını seslendirirken bir anda fenalaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahaleyi baloda bulunan hekimler gerçekleştirirken, Saka için ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen 112 acil servis görevlileri Saka'yı hastaneye kaldırdı.

Saka'nın tansiyon sorunu yaşadığı öğrenildi.