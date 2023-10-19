Cumhuriyet'in 100'üncü yılında "Cumhuriyet Yeniden" söyleşisi
BirGün yazarı akademisyen Güven Gürkan Öztan, Hasköy Kültür ve Sanat Evi tarafından düzenlenen "Cumhuriyet Yeniden" başlıklı söyleşide konuşacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Hasköy Kültür ve Sanat Evi, Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümünde "Cumhuriyet Yeniden" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.
Söyleşide BirGün yazarı akademisyen Doç. Dr. Güven Gürkan Öztan konuşmacı olarak yer alacak.
Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek olan söyleşi 21 Ekim Cumartesi saat 19'da düzenlenecek.
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