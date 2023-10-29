Cumhuriyet'in 100. yılı: Yurttaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıldönümü dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti.

Güncel 29.10.2023 12:35 Giriş: 29.10.2023 12:35

Güncelleme: 29.10.2023 12:38 Kaynak: AA

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Saltanatı ve hilafeti ortadan kaldırarak çağdaş bir siyasal düzeni Türkiye’ye kazandıran Cumhuriyet, 100 yaşında. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet’in 100’üncü yaşı ülkenin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıldönümü dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etmişti. Ziyarette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer almıştı.