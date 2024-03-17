Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen yaşamını yitirdi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen, 84 yaşında hayatını kaybetti. Sirmen, bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu.

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Üyesi Ali Sirmen, yaşamını yitirdi.

Gazeteci kimliğinin yanı sıra hukukçu ve sinema-dizi oyuncusu da olan Sirmen, 84 yaşındaydı.

Cumhuriyet'in aktardığına göre Ali Sirmen, bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu.

TGC'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Ali Sirmen'in yaşamını yitirmesinin ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, Sirmen'in Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi olduğu hatırlatıldı.

TGC'nin açıklamasında, "Uzun yıllar gazeteci ve yazar olarak başarıyla hizmet veren üyemiz Ali Sirmen’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ALİ SİRMEN HAKKINDA

Türk sanat müziği bestekârı ve keman sanatçısı Sadi Işılay'ın torunu olan Ali Sirmen, 10 Kasım 1939 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sirmen, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu.

Sirmen, köşe yazarlığına 1966 yılında Akşam gazetesinde başladı. Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde de köşe yazıları yazdı. Sirmen, son olarak gazetemizde yazılarını kaleme alıyordu.

Sirmen, 1972 yılında kurulan Barış Derneği'nin kuruluşunda yer aldı.

İkinci Bahar televizyon dizisinde Antepli bir komiseri canlandırdı. Cumhuriyet adlı filmde ise, gazetemizin kurucusu olan Yunus Nadi Abalıoğlu'nu canlandırdı. SkyTürk kanalında Siyah-Beyaz isimli programın sunucularından biriydi. Ayrıca Cem TV'de Süheyl Batum ile Ayıptır Söylemesi isimli tartışma programını sundu.

2015 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.