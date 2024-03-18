Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen’in cenaze töreni programı belli oldu

Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen için yarın Cumhuriyet gazetesinde tören gerçekleştirilecek. Sirmen'in naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

84 yaşında yaşamını yitiren Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen için 19 Mart Salı günü saat 11.30'da Cumhuriyet gazetesinin önünde tören yapılacak.

Tören sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi’nde öğleyin kılınacak namazın ardından Sirmen'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ALİ SİRMEN KİMDİR?

Ali Sirmen, 10 Kasım 1939 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sirmen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Köşe yazarlığına 1966 yılında Akşam Gazetesinde başladı. Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde köşe yazıları yazdı.1972 yılında Barış Derneği'nin kuruluşunda yer aldı. 12 Eylül Askeri Darbesi’nden sonra kurucuları arasında yer aldığı Barış Derneği davasında tutuklandı ve dört yıl hapis yattı.

Hapisteyken yazılarını Samim Lütfi imzası ile kaleme aldı. İkinci Bahar televizyon dizisinde Antepli bir komiseri, Cumhuriyet adlı filmde ise Cumhuriyet Gazetesi kurucusu olan Yunus Nadi Abalıoğlu'nu canlandırdı.

SkyTürk kanalında Siyah-Beyaz isimli programını, Cem TV'de Süheyl Batum ile Ayıptır Söylemesi isimli tartışma programını sundu.

2015 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.