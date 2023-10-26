Cumhuriyet’in 100. yıl marşı: Haydar Ergülen yazdı, Fuat Saka besteledi
Haydar Ergülen ile Fuat Saka, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için “Kurulacak Emeğin Cumhuriyeti” adında bir marşa imza attı. Hiçbir kişi ya da kurumdan maddi destek almadan hazırlanan eser için sanatçılar, “Marşımız, tüm Türkiye’ye armağan olsun” dedi.
Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için şair Haydar Ergülen’in dizelerini yazdığı, müzisyen Fuat Saka’nın ise bestesini yapıp seslendirdiği “Kurulacak Emeğin Cumhuriyeti” başlıklı eser, YouTube’dan yayınlandı.
İki sanatçının ortaya koyduğu marşın, aylar süren bir çalışmanın ürünü olduğu ifade edildi.
Ergülen’in bu amaçla hazırladığı çok sayıda taslaktan birinin marşın güftesini oluşturması kesinleştikten sonra Datça’daki stüdyosuna kapanan Fuat Saka, yoğun bir çalışma döneminin ardından marşı besteledi.
Sanatçılar, “Marşımız, tüm Türkiye’ye armağan olsun” dedi.
Saka, başta Haydar Ergülen olmak üzere çevresindeki arkadaşları ve dostlarının gönüllü destekleri hariç, herhangi bir kişi ya da kurumdan maddi destek almadan, tamamen kendi kaynaklarını kullanarak bu marşı besteledi.
Marşın sözleri şöyle:
Efendiler buna cumhuriyet derler
Işıklı bir yoldur geleceğe gider
Akılla bilimle sanatla kolkola
Yürür aydınlığa kadınlar erkekler
Yüzüncü yılında daha ileriye
Hem halkçı hem devrimci Cumhuriyete!
Özgürlüğün laiklikle buluşması bu
Eşitlik ateşinin tutuşması bu
Geleceği birlikte yönetmek için
Devrimlerin halkıyla kavuşması bu
İkinci yüzyılında tam demokrasi
Kurulacak emeğin cumhuriyeti