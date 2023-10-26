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Cumhuriyet’in 100. yıl marşı: Haydar Ergülen yazdı, Fuat Saka besteledi

Haydar Ergülen ile Fuat Saka, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için “Kurulacak Emeğin Cumhuriyeti” adında bir marşa imza attı. Hiçbir kişi ya da kurumdan maddi destek almadan hazırlanan eser için sanatçılar, “Marşımız, tüm Türkiye’ye armağan olsun” dedi.

Kültür Sanat
  • 26.10.2023 17:34
  • Giriş: 26.10.2023 17:34
  • Güncelleme: 26.10.2023 17:37
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet’in 100. yıl marşı: Haydar Ergülen yazdı, Fuat Saka besteledi

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için şair Haydar Ergülen’in dizelerini yazdığı, müzisyen Fuat Saka’nın ise bestesini yapıp seslendirdiği “Kurulacak Emeğin Cumhuriyeti” başlıklı eser, YouTube’dan yayınlandı.

İki sanatçının ortaya koyduğu marşın, aylar süren bir çalışmanın ürünü olduğu ifade edildi.

Ergülen’in bu amaçla hazırladığı çok sayıda taslaktan birinin marşın güftesini oluşturması kesinleştikten sonra Datça’daki stüdyosuna kapanan Fuat Saka, yoğun bir çalışma döneminin ardından marşı besteledi.

Sanatçılar, “Marşımız, tüm Türkiye’ye armağan olsun” dedi.

Saka, başta Haydar Ergülen olmak üzere çevresindeki arkadaşları ve dostlarının gönüllü destekleri hariç, herhangi bir kişi ya da kurumdan maddi destek almadan, tamamen kendi kaynaklarını kullanarak bu marşı besteledi.

Marşın sözleri şöyle:

Efendiler buna cumhuriyet derler

Işıklı bir yoldur geleceğe gider

Akılla bilimle sanatla kolkola

Yürür aydınlığa kadınlar erkekler

Yüzüncü yılında daha ileriye

Hem halkçı hem devrimci Cumhuriyete!

Özgürlüğün laiklikle buluşması bu

Eşitlik ateşinin tutuşması bu

Geleceği birlikte yönetmek için

Devrimlerin halkıyla kavuşması bu

İkinci yüzyılında tam demokrasi

Kurulacak emeğin cumhuriyeti

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