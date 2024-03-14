Cumhuriyetin 100. Yıl Marşı yayımlandı: Yüz yılda bin Kemal olduk vermeyiz hürriyeti

Söz ve müziği İsmail Hasan Can Coşkun’a ait olan Cumhuriyetin Yüzüncü Yıl Marşı sosyal medya platformları üzerinden yayımlandı.

Söz ve müziği İsmail Hasan Can Coşkun’a ait olan Cumhuriyetin Yüzüncü Yıl Marşı sosyal medya platformları üzerinden yayımlandı. Marşın ilk seslendirilişi geçtiğimiz ayın sonunda Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleşmişti. Eser, Coşkun yönetimindeki Cumhuriyetin Yüzüncü Yıl Orkestrası ve Nilüfer Halk Korosu tarafından seslendirilmişti.

Flüt sanatçısı Furkan Dikyokuş’un proje sorumlusu olduğu çalışmanın ses ve görüntü kayıtları da bu icra sırasında alınmıştı. Mix ve master aşamaları Kamran Hamdiev tarafından yapılan marşın video klibini ise Dodo prodüksiyon hazırladı. Nilüfer Belediyesi ve Dünya Sanat Merkezi’nin ana sponsorlar arasında yer aldığı çalışmanın kaydı Perşembe akşamı dinleyicileriyle buluştu.

MARŞIN SÖZLERİ ATIF DOLU

Marş için hazırlanan internet sitesinde yer alan bilgiler en az marşın kendisi kadar dikkat çekici. İnternet sitesine girildiğinde, marşın sözlerini oluşturan şiire ait her bir mısranın Kurtuluş Savaşı’nın belirli bir periyoduna atfen kaleme alındığı görülüyor. Atıflardan bazıları ise Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli tarihlerde yaptığı açıklamalara dayanıyor. Bu yönüyle ayrı bir öneme sahip olan şiirin her atfı içinse kaynakça belirtilen kısa yazılar kaleme alınmış. Ayrıca internet sitesi üzerinden besteci, orkestra üyeleri ve koristler hakkında kimi bilgilere ulaşmak da mümkün.

https://youtu.be/ZNW-OTNbo1s?si=Zo8EJwkSB54YPah3



https://www.cumhuriyetinyuzuncuyilmarsi.com/