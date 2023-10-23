Cumhuriyet’in 100.yılında adı dahi yok

İletişim Başkanlığı Cumhuriyet’in 100. yılında gerçekleştirilecek etkinlikleri açıkladı. Etkinliklerde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel sergi dikkat çekerken Cumhuriyet değerlerine ait hiçbir etkinlik yer almadı.

POLİTİKA SERVİSİ

Cumhuriyet’in yüzüncü yılına günler kala, İletişim Başkanlığı tarafından açıklanan 100’üncü yıl etkinlikleri programı dikkat çekti. Bir süredir 100’üncü yıla dair etkinliklerin içeriği merak edilirken açıklanan programda ‘Cumhuriyet’e ait hiçbir içerik yer almadı.

Etkinliklerde ‘‘Türkiye Yüzyılı’ vurgusuyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana geçen bir asır boyunca hayata geçirilen devrim niteliğindeki atılımlara yer verileceği’’ belirtilirken, ‘‘Türkiye’nin sağlıktan eğitime, teknolojiden savunma sanayine, dış politikadan kültür ve sanata kadar birçok alanda ivmelenen başarısının duyurulacağı’’ iddia edildi.

Açıklamada en dikkat çeken etkinlik ise İstanbul Üsküdar Meydanı’nda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘‘Hayallerim vardı. Bu hayalleri tek tek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum’’ sözlerinden yola çıkılarak hazırlanan ‘‘Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi’’ oldu. Sergide, ‘‘Erdoğan’ın liderliğinde hayallerden gerçeğe dönüşen projelerin dijital deneyim alanında sergileneceği’’ öne sürüldü.

Etkinliklerin devamında ise dijital sergiler, üç boyutlu gösteriler, dron ve havai fişek gösterileri, su şovları, anıtsal görünümlü monolitlerin kurulacağı belirtildi.

AKP iktidarının karakteri

İktidara geldiği günden bu yana Cumhuriyet rejiminin bütün kazanımlarına, politikalarına düşman AKP iktidarı, Cumhuriyet’in 100. Yılını da kendi siyasi propagandasına çevirdi. Özellikle 14-28 Mayıs seçimlerini ‘Türkiye Yüzyılı’ sloganı ile geçiren iktidar, 100. yılda da Erdoğan figürünü öne çıkarmaya çalışıyor.

Kutlamalarda Cumhuriyet’in ilerici birikimlerinden, topluma kazandırdığı laiklik, bağımsızlık, eşitlik gibi değerlerden söz edilmezken ‘güçlü bir Erdoğan’ figürü ve onun yaptıkları anlatılacak. Oysa özellikle son 15 yıldır ülkeyi tamamıyla İslamlaştırmaya çalışan AKP iktidarı son süreçte de ittifaka dâhil ettiği Hüda Par, Yeniden Refah gibi partilerle Cumhuriyet değerlerine düşman bir toplum yaratma gayretinde.

Başta laiklik karşıtı tutumuyla ülkenin bütün alanlarına tarikat ve cemaatleri yerleştiren AKP iktidarı, eğitimden sağlığa, iş yerlerinden sokaklara ülkeyi gerici bir kuşatma altında aldı.

Topluma dayatmaya çalışılan bu gericilik ise okullardaki imam hatipleştirme çabalarıyla, ÇEDES uygulamalarıyla, konserlerin festivallerin yasaklanmasıyla, el ele gezen çiftlere olan saldırılarla karşılık buluyor.

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Anmada sadece imam hatipliler var

AKP iktidarının cumhuriyetin değerlerine yönelik saldırıları gün geçtikçe derinleşmeye devam ediyor.

Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önceki gün yayınlanan “Cumhuriyetimizin 100. yılı anma Programı” başlıklı programda etkinlikte yer alacak 5 liseden 4’ünün imam hatip lisesi olması ise dikkat çekti. Valilik tarafından yapılan duyuruda anma programının Yenimahalle Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleştirileceği aktarıldı. Bugün saat 10.00’da Talim ve Terbiye Kurulu Konferans Salonu’nda saat gerçekleştirilecek olan programda birçok imam hatip lisesi öğrencisi etkinliklerde yer alacak. Programda Kuranı Kerim tilaveti ve Türkiye yüzyılı temalı oratoryonun yanı sıra “Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Hatim Duası” etkinliği yapılacağı da belirtildi.

Bunun yanı sıra programda yer alan; şiir, sinevizyon gösterisi, “Geçmişin mirasına sahip çıkarak geleceğe hazırlanan nesiller musiki konseri” ve 100. yıl ve Türkiye Yüzyılı temalı sergi etkinliklerinde ise imam hatip lisesi öğrencileri yer alacak.

Anma programı kapsamında etkinliklerde yer alacak okullar isimleri ise şu şekilde:

• Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

• Gölbaşı Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam

• Hatip Lisesi

• Ulus İlk Meclis Anadolu

• İmam Hatip Lisesi

• Altındağ Anadolu

• İmam Hatip Lisesi

• Keçiören Anadolu

• İmam Hatip Lisesi

• Bağlıca Anadolu Lisesi