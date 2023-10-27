“Cumhuriyet’in 50. Yılı Anıtı” Cumhuriyet’in 100. yılına polis ablukasında giriyor

Cumhuriyet’in 100. yılına günler kala, Galatasaray Meydanı’ndaki “Cumhuriyet’in 50. Yılı Anıtı” halen polis ablukasında. Anıt, 5 yıldır polis bariyerlerinin arkasında kalıyor.

HABER MERKEZİ

İstanbul Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nde bulunan “Cumhuriyet’in 50. Yılı Anıtı”, Cumhuriyet’in 100. yılına polis ablukası altında giriyor.

İstiklal Caddesi üzerindeki Galatasaray Meydanı’nda bulunan heykel, Cumhuriyet’in 50. yılı anısına heykeltraş Şadi Çalık tarafından yapılmıştı. 1975 yılında dikilen heykelin üzerinde kabartmayla Cumhuriyet’in ilan edildiği yıl olan 1923 ve 50. yıldönümüne atıfla 1973 yılları işlenmiş.

Cumhuriyet’in atılımlarını simgeleyen heykel, bugün ise polis ablukasında bulunuyor.

Heykel, 1995 yılından bu yana kayıp yakınlarını bulmak için her cumartesi günü Galatasaray Meydanı’nda eylem yapan Cumartesi Anneleri’nin Ağustos 2018’deki 700. Hafta eyleminde polis tarafından bariyerlerle çevrelenmişti. “Cumhuriyet’in 50. Yılı Anıtı”, 2018’den beri halen polis ablukasının içinde duruyor.

Cumartesi Anneleri, 700. haftadan bu yana Galatasaray Meydanı’na yaklaştırılmıyor ve AYM kararına rağmen her hafta gözaltına alınıyor.

Fotoğraf: Begüm Uğurlu - BirGün