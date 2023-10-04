Cumhuriyet’in ilk resim sergisi, 100 yıl sonra yeniden sanatseverlerle buluşuyor

Ekim 1923’te, Ankara Türk Ocağı’nda, Atatürk’ün önderliğinde açılan Cumhuriyet’in ilk resim sergisi aynı tarih ve saatte yeniden canlandırılacak. Ankara Resim Heykel Müzesi’ndeki sergide, 35 ressam ve bir heykeltıraşın 125 yapıtı yer alacak.

Çagdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV), Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için bir resim sergisi çalışmasına imza atıyor.

100 yıl önce Ankara Türk Ocağı’nda açılan Cumhuriyet’in ilk resim sergisi, aynı tarih ve aynı saatte Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi’nde yeniden ziyaretçilerle buluşacak.

Ankara Resim Heykel Müzesi’nde sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğü ve Onur Sezer’in koordinatörlüğünde bir kez daha sanatseverlerle buluşacak olan "Anadolu’da Açılan İlk Sergi/Yine, Yeniden" sergisinde katılımcı ressamların o dönemki eserlerinden, müze koleksiyondan derlenen özel bir seçki sunulacak.

5 Ekim’de açılacak olan sergi, 25 Ekim’e kadar Ankara Resim ve Heykel Müzesi Mihri Müşfik Sergi Salonunda gezilebilecek.

İlk serginin açıldığı gün ve saat olan 14 Ekim Saat 15:00’te, özel olarak hazırlanan sergi kitabının lansmanı yapılacak ve sergi ilk açılışına uygun bir biçimde, resmi konuşmalar ile 'yeniden' açılacak.